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Экс-руководитель Управления федеральной почтовой службы Алтайского края Григорий Топчий ушел из жизни 2 мая в возрасте 77 лет.
Церемония прощания с Григорием Ефимовичем состоится с 09:00 до 11:00 4 мая в ритуальном зале по адресу: улица Аносова, 8.
Управление почтовой службы он возглавлял более двух десятилетий. На пенсию он вышел в 2005 году. Входил в исполнительный комитет краевой федерации футбола, долгое время руководил этой федерацией. "В период его правления в первое десятилетие нового века был последний пик популярности футбольной команды "Динамо", которую он действенно поддерживал", — отмечают в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края.
Также Григорий Топчий работал заместителем директора Алтайского краевого педагогического лицея. Имеет звание заслуженного работника связи.
Комментарии
Светлая память - хороший был наставник и учитель, многому у него научился