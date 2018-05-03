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Программы второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения в селах Алтайского края, вероятно, не будут доступны жителям сел Алтайского края в 2018 году. Этому процессу мешает медлительность руководства этих каналов, которое не спешит вкладывать свои средства для запуска второй фазы. Поэтому раньше следующего года вопрос не сдвинется с мертвой точки, и жители сельских территорий не смогут пока смотреть кино по субботам на СТС или сериал "Игра престолов" на "Рен-ТВ". При этом в 2018 году 10 новых каналов в цифровом вещании могут уже смотреть жители Барнаула, Бийска и Рубцовска. Охват населения каналами пакета РТРС 2, учитывая население этих городов, на сегодняшний день составляет 52,4%.

Второй мультиплекс включает 10 каналов: "Рен-ТВ","Спас", СТС, ТНТ, "Домашний", "ТВ-3", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ".

Ранее в правительстве региона сообщали, что более 97% жителей Алтайского края в 2018 году будут иметь доступ ко второму телевизионному мультиплексу. Якобы уже в этом году в селах региона появится возможность смотреть развлекательные телеканалы в хорошем качестве. Так, 18 октября прошлого года в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания между Алтайским краем и федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Свои подписи под документами поставили Александр Карлин и генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

В ходе рабочей встречи первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук рассказал Александру Карлину, что РТРС обеспечит полную техническую готовность к трансляции второго мультиплекса с охватом 97% жителей Алтайского края к концу 2018 года.

Как сообщили Amic.ru в управлении связи и массовых коммуникаций Алтайского края, с учетом увеличения финансовой нагрузки из-за параллельного вещания в аналоговом и цифровом формате правительством страны внесены корректировки в федеральную целевую программу "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы" в части очередности ввода в эксплуатацию второго мультиплекса.

Согласно действующей редакции программы, в период строительства сети будут вводиться в эксплуатацию передатчики второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек. Все остальные объекты будут включаться после завершения строительства сети, запланированного на 2018 год.

При этом с 1 января 2019 года государство прекратит субсидирование трансляции аналогового сигнала обязательных общероссийских каналов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Для нас это уже вышеупомянутые Бийск, Рубцовск и Барнаул. При этом никакого принудительного отключения аналогового сигнала со стороны оператора региональной сети телерадиовещания не планируется.

Программы первого мультиплекса (Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия Культура", "Россия 24", "Карусель", "ТВ-Центр", ОТР, а также радиоканалы "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России") доступны 97,6% жителей Алтайского края уже с 2014 года.