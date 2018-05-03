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Лучших предпринимателей города по итогам 2017 года определили в Барнауле — в краевой столице оглашены результаты соответствующего конкурса.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, победителей в номинациях определяла конкурсная комиссия.
В итоге в номинации "Эффективность и развитие" триумфатором стало общество с ограниченной ответственностью "Сократика", занимающееся производством соков и консервированной продукции.
Победителем номинации "Женское предпринимательство" стала индивидуальный предприниматель Оксана Викторовна Анисимова, которая занимается производством мясных продуктов (МПП "Звезда Алтая").
ООО "Инком торг", производящее продукты питания из семян масличного льна, победило в номинации "Успешный старт".
В номинации "Молодежное предпринимательство" победителем стал индивидуальный предприниматель Евгений Олегович Резников, который занимается производством постановочных художественных детских фильмов.
Лучшим социальным предприятием по итогам прошлого года признано ООО "Алтайские тренажеры", которое производит уличное спортивное оборудование.
В мэрии Барнаула уточняют, что награждение победителей пройдет в конце мая в рамках торжеств, посвященных Дню российского предпринимательства.
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