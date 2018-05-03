Фото: Евгений Спириков
Съемочная группа программы "Непутевые заметки" работает над новым выпуском на Алтае. Съемки стартовали 1 мая, пишет канал "Катунь 24", которому удалось побеседовать с координатором съёмочной группы Евгением Спириковым.
По его словам, работа над проектом будет идти до 10 мая. Съемки ведутся на маршруте от озера Телецкое до села Кош-Агач.
Ведущий программы Дмитрий Крылов не посетил Алтай, он участвует в другом проекте, но в регионе находится его сын Дмитрий.
Также сообщается, что, предположительно, осенью текущего года на Алтае будет снят еще один эпизод "Непутевых заметок".
Комментарии
Каким боком новости Горного Алтая относятся а АК? Чо про НСК или Кемерово не пишете?
ЕГЭ дает свои плоды уже поколение неграмотных журналюк появилось,Алтайский край и Горный алтай у них едино и столица алтая Горно -Алтайск.