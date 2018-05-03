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Полицейские и спасатели в Горном Алтае провели поисковую операцию и сумели установить местонахождение двух жителей Турочакского района, которые заблудились в лесу, отправившись за черемшой.
Как сообщили в республиканском МВД, 1 мая в дежурную часть полиции от сотрудников МЧС поступило сообщение о том, что на телефон экстренных служб позвонила 45-летняя жительница села Кебезень. Она рассказала, что приехала в урочище "Аксай", расположенное в трех километрах от села Сугул. Здесь она занималась сбором черемши вместе с 19-летним сыном и заблудилась.
На поиски граждан выехали правоохранители и спасатели. Прочесав лес, они сумели утром 2 мая установить местонахождение женщины и ее сына, которых в итоге доставили на стоянку заготовителей черемши.
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