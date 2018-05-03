Фото: defence.ru
Самыми легендарными советскими самолетами являются Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29, но лучшим летательным аппаратом, который создали российские конструкторы, является многоцелевой истребитель Су-27, "вселяющий ужас" в НАТО. Об этом пишет РБК, ссылаясь на National Interest.
Издание пишет, что истребитель Су-27 разрабатывался как конкурент американскому McDonnell Douglas F-15 Eagle. Российский самолет не уступает ему в скорости и вооружении, а также показывает гибкость в исполнении перехвата и нанесении наземных ударов. Подчеркивается, что российский истребитель несколько раз модифицировали, из-за чего он смог сохранить универсальность.
"В руках опытного пилота Су-27 может выполнять множество ошеломительных маневров, многие из которых радуют зрителей авиашоу в России и Европе", — сообщает издание.
Также в журнале отмечаются внушительные возможности Су-27. На нем можно разместить до восьми ракет "воздух — воздух" и комплект бомб. Этот истребитель стоит на вооружении у одиннадцати воздушных сил по всему миру, в частности, 50 боевых машин этого типа имеются у КНР.
Напомним, что ранее другой американский журнал - Popular Mechanics — написал об "устрашающей" российской подводной лодке Б-90 "Саров".
Комментарии
Ой, Дима Цимес опять льет бальзам на души патриотов!
Причем, они туда налетели как мухи - в комментариях, такое ощущение, одни россияне. Да пара залетных, которые еще не знают - что такое National Interest.
Шикарный диалог:
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cd348 • a day ago
US and NATO pilots terrified of a ruskie aircraft?? I doubt it. They let the bolsheviks buzz our aircraft rather than shoot them down from twenty miles away and create an international incident. What a total load of commie (or whatever they are now) crap.
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Богдан Сташинский cd348 • 4 hours ago
Pindos, we will bury you!!!
Oh, shit! Российский Су-30 разбился. Какой-то беспокойный год.
RIP.
я в ужасе!
Российский истребитель Су-30СМ потерпел крушение в Сирии. О крушении самолета в четверг, 3 мая, сообщили в Министерстве обороны России. В военном ведомстве подчеркнули, до последней секунды пилоты пытались спасти самолет.