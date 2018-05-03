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Барнаульский детский хор уехал на выступления в Италию

, ИА "Амител"
23 участника хора будут жить в итальянских семьях

Фото: barnaul.org

23 участника барнаульского детского хора отправились в Италию, чтобы познакомиться с жизнью семей, усыновивших детей из Алтайского края, и выступить со своей музыкальной программой. Об этом в эфире программы "Тема дня" на радио Эхо Москвы в Барнауле рассказала депутат Барнаульской городской Думы, преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа, возглавляющая хор, Инесса Грицай.

"К нам обратился благотворительный фонд "Единая семья". Уже много лет фонд занимается усыновлением детей для итальянских бездетных пар из Алтайского края, в том числе и с различными заболеваниями. К этому можно по-разному относиться, но очень важно, что итальянцы, вывозя детей с Алтая, не скрывают, что это русские дети, помогают им не забывать свои корни, традиции. И сами сюда часто приезжают, и приглашают алтайские творческие коллективы раз в год в Италию, проводят мастер-классы, игровые обряды, общаются с детьми на русском языке", — объяснила Инесса Грицай.

Именно по этой программе барнаульский детский хор и выезжает в Италию. Хор везет большую программу: это и русская классика, и зарубежная классика, мастер-классы, игры.

Итальянская сторона обеспечивает питание и проживание, кстати, в приемных семьях с алтайскими детками.

"Мы увидим, как живут наши усыновленные детки. Увидим, что такое традиционная итальянская земля", — добавила собеседница.

Перелет и несколько экскурсионных дней в Риме уже за свой счет. Инесса Грицай поблагодарила спонсоров, среди которых ее коллега по БГД, депутат Кристина Юстус.

Алтайская делегация отправилась в Италию 3 мая, вернутся ребята примерно через две недели.

Хор выезжает за границу уже не в первый раз. Можно сказать, что это стало традицией. Барнаульские ребята уже выступали в Австрии, Германии, Израиле, Китае, Германии, Чехии, Польше, Латвии. Хор часто становился победителем музыкальных конкурсов.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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