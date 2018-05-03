На сайте администрации Барнаула появился проект застройки территории бывшего Сереброплавильного завода. Схему будут обсуждать на общественных слушаниях 29 мая.
Как следует из опубликованного в Сети эскиза, логистически территория "Спички" окажется связана с парком Центрального района. В частности, запланирована реконструкция моста, ведущего из ПкиО к бывшему заводу.
Значительная часть территории "Спички", как и ожидалось, планируют отдать под застройку. Ключевым объектом станет "здание общественного назначения". Мало кто из барнаульцев сомневается в том, что это будет здание гипермаркета одной из крупных федеральных сетей, уже присутствующих в городе.
При этом все пространство вокруг предполагаемого ТЦ будет занято под парковку, по самым скромным подсчетам, рассчитанную на несколько сотен машино-мест.
Впрочем, власти намерены сохранить и ряд исторических объектов. Так, предусмотрена реконструкция здания важни (с приспособлением под экспозицию "Алтайские минералы"), вторая плавильная и обжигательная фабрики (их приспособят под музей "Серебро Алтая" и экспозицию "Музей времени").
Также реконструкции подвергнут здания заводоуправления и лаборатории, Музей алтайских минералов. Между тем первую плавильную фабрику намерены приспособить под музей "Горного дела".
Также здесь появятся музей деревообработки и музей спичечного дела. Музеефикации будет подвергнут фрагмент сохранившейся от 18 века плотины на месте бывшего Сереброплавильного завода.
Стоит сказать и несколько слов о территории парка Центрального района. Здесь в будущем появится несколько памятных знаков, в том числе основателям Барнаула. Кроме того, проектом предусмотрено возведение летнего театра с сезонным кафе, реконструкция существующего фонтана и открытие ярмарки птиц.
Комментарии
Мария Ра там будет
Вот уже представляю как эта коробка на асфальтовом поле будет смотреться. За что у нас главный архитектор зарплату получает?
3.05.2018 15:51
- гость -
Вы уверены, что он на зарплату живет?
Дороги отремонтировать не могут...А уж бабло пилить...
Что, собственно, и требовалось доказать.
Ни один вменяемый бизнесмен не станет покупать за серьезные деньги большой кусок земли в историческом центре только для того, чтобы реставрировать какую-то там "Спичку", на которой никаких денег не отбить.
Лично я понимаю желание людей вернуть своё и ещё заработать. Это нормальное желание. И если уж кому то эта пресловутая Спичка так дорога, то пускай собственник за возможность делать бизнес в этом районе сохраняет эту Спичку в хорошем состоянии за свой счет.
Будет опять бездарный никому не нужный ТЦ. За копейки построенный из самых дешевых технологий.
В глобальном смысле всем пофиг на то как у нас идет застройка. Строят как попало и где попало.
Зачем нам большой ТЦ на старом базаре?
Может нам лучше производственное предприятие по сбору с/х техники?
А может производство удобрений?
Может нам автопредприятие необходимо?
Не хожу в Марию-Ра. Ходим в Магнит, Ярче, иногда в Ленту.
В центре внимания — загадочное "здание общественного назначения", на 99,9% это будет
общественный туалет??? да неужто
Да пусть бы там был торговый центр, но почему нельзя построить красивое здание?
Я конечно не то чтобы за, но вот просто нужно головой понимать тоже, не будет "здание общественного назначения", будем еще лет 50 смотреть на забор в этой части города. А если вы откроете спутниковые снимки и совместите их с планом, то возможно вас это удивит, но на месте где планируется "здание общественного назначения" только заросли и ни одного здания нет, какие ценности несут заросли клёна? Или это из серии "так не доставайся же ты никому"? Я еще раз скажу, я не поддерживаю застройку всего вокруг ТЦ, но больше никто не проспонсирует реставрацию этого места. Так что прежде чем хаять все и вся вокруг, подумайте что лучше, забор, заросли клена и дальнейшее обветшание того что еще там осталось или магазин и какая-никакая реставрация?
Не туалет а общественная баня, инфа 100%!
Когда уже эти ритейлеры все "бабки" из Барнеаполя вывезут? С пополнением то не оч хорошо, кредиты если тока.
Теперь понятно , что такое туркластер.
Две лестницы в никуда и выложенная тротуарной дорога между рынком и Лентой.
Теперь точено турист попрет!
3.05.2018 16:27
Горсть
Я конечно не то чтобы за, но вот просто нужно головой понимать тоже, не будет "здание общественного назначения", будем еще лет 50 смотреть на забор в этой части города. А если вы откроете спутниковые снимки и совместите их с планом, то возможно вас это удивит, но на месте где планируется "здание общественного назначения" только заросли и ни одного здания нет, какие ценности несут заросли клёна? Или это из серии "так не доставайся же ты никому"? Я еще раз скажу, я не поддерживаю застройку всего вокруг ТЦ, но больше никто не проспонсирует реставрацию этого места. Так что прежде чем хаять все и вся вокруг, подумайте что лучше, забор, заросли клена и дальнейшее обветшание того что еще там осталось или магазин и какая-никакая реставрация?
0 0
В чем-то согласен, особенно, про 50 лет - действительно, альтернативы больше никакой нет - ни заводам, ни фабрикам, ни чему и ни кому.
В чем-то согласен, особенно, про 50 лет - действительно, альтернативы больше никакой нет - ни заводам, ни фабрикам, ни чему и ни кому.
Ну а если помыслить глобальнее.. мне кажется заводы, производственные предприятия гораздо нужнее. И че что клен там растет? У нас вообще земли в принципе много, так что теперь одни ТЦ понастроить.
Построил ТЦ - какой итог на выходе? Давайте поразмышляем.
У Ашана появиться новая торговая точка.
Несколько магазинов одежды новые точки
Продажа телефонов.
А что это дает в переспективе? Что продукты с одеждой больше негде купить?
Пользы никакой
Вот и ТЦ, а барнаульская власть говорила, что не будет здесь ТЦ.
Вот и новая сказка поспела. Вот уже второй год парк Изумрудный не работает. Сейчас вот опять вырубили почти все деревья в Изумрудном парке, а власть клянется, что здесь останется парк.
3.05.2018 16:46
С
К сожалению так и есть, альтернативы нет. На это есть пара причин, первая спрос рождает предложения, мне вот кажется люди которые орут о кучи ТЦ и что туда никто не ходит вообще из дома не выходят, ленты забиты все 3, вечно очереди, парковки у ТЦ забиты- не припаркуешься и не только по выходным, согласен что ситуация парадоксальная, в регионе с самыми убогими зп, магазины забиты людьми. Почему ни заводы, ни фабрики. Ну а вот вы поставьте себя на место человека который собирается где-то построить фабрику, что вы выберете Новосибирск или Барнаул? Город с развитой транспортной и логистической инфраструктурой или Барнаул где ни дорог, ни подъездов-ни разъездов. Я думаю выбор очевиден. Причин еще масса почему у нас с этим все так плохо, и поверьте наша власть не краеугольный камень в этом, да они должны работать над привлекательностью нашего региона к инвестированию, но на привлекательности свет клином не сошелся, есть еще множество факторов которые отталкивают инвесторов от нашего края. Самое простое, посмотрите на людей вокруг, они вечно всем недовольны, злы и хмуры, работоспособность таких людей ниже чем по априори и дело не в зп(нагорный парк -фууу. объездная- фууу, дороги -фууу). К сожалению в нашем городе процент таких людей сильно выше чем в других. От сюда совет для многих, прежде чем написать -ПОСТРОЙТЕ ЛУЧШЕ ЗАВОД! Задайте себе вопрос, а вы бы сами(гипотетически у вас есть очень много денег и идея производства) стали строить завод в нашем городе? Или 250км в сторону и у вас миллионы в год экономии на расходах вроде логистики и снабжении.
всё-таки 21 век цивилизации мимо Барнаула прошёл
Вид с Нагорного туркластера "шикарный" будет, Париж и Сингапур нам завидуют, все туристы сбегутся в Барнаул.
3.05.2018 16:26
- гость -
Да пусть бы там был торговый центр, но почему нельзя построить красивое здание?
на красивое здание, надо много много много денег, а в наше сельпо сойдёт только экономная очередная коробка
Современная Астана красота! Здания современные, вокруг зданий обязательно озеленение деревьями, а у нас снова кругом чисто парковка и коробка.
Хотя может прибыль продуктовый не принесёт, будет убыточный, как в ТЦ Арене ни одна продуктовая сеть на выселках не задержалась.
маленький парк бы разбили
Откуда информация про Ленту?
Кучинев где то услышал звон, остальные подхватили и понеслось..
3.05.2018 17:05
- гость -
Вот и ТЦ, а барнаульская власть говорила, что не будет здесь ТЦ.
Вот и новая сказка поспела. Вот уже второй год парк Изумрудный не работает. Сейчас вот опять вырубили почти все деревья в Изумрудном парке, а власть клянется, что здесь останется парк.
Началось всё с вырубки ёлок, кустарников, деревьев на площади Октября, обещали озеленить, "исполнили".
3.05.2018 17:18
гость
маленький парк бы разбили
Да не нужны в городе парковые зоны, зачем они? Благоустройство только для автолюбителей.
3.05.2018 17:18
- гость -
Да пусть бы там был торговый центр, но почему нельзя построить красивое здание?
на красивое здание, надо много много много денег, а в наше сельпо сойдёт только экономная очередная коробка
Современная Астана красота! Здания современные, вокруг зданий обязательно озеленение деревьями, а у нас снова кругом чисто парковка и коробка.
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почему решили, что там будет коробка в желто-синем цвете? застройщик разместил эскиз предполагаемого благоустройства на сайте администрации, но амик эту информацию не выложил.. там вполне все симпотично в стиле архитектуры тех зданий