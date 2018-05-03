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Стало известно, что построят с разрешения мэрии на барнаульской "Спичке"

, ИА "Амител"
В центре внимания — загадочное "здание общественного назначения", на 99,9% это будет гипермаркет одного из крупных ритейлеров

Фото: facebook.com

На сайте администрации Барнаула появился проект застройки территории бывшего Сереброплавильного завода. Схему будут обсуждать на общественных слушаниях 29 мая.

Как следует из опубликованного в Сети эскиза, логистически территория "Спички" окажется связана с парком Центрального района. В частности, запланирована реконструкция моста, ведущего из ПкиО к бывшему заводу.

Значительная часть территории "Спички", как и ожидалось, планируют отдать под застройку. Ключевым объектом станет "здание общественного назначения". Мало кто из барнаульцев сомневается в том, что это будет здание гипермаркета одной из крупных федеральных сетей, уже присутствующих в городе.

При этом все пространство вокруг предполагаемого ТЦ будет занято под парковку, по самым скромным подсчетам, рассчитанную на несколько сотен машино-мест.

Впрочем, власти намерены сохранить и ряд исторических объектов. Так, предусмотрена реконструкция здания важни (с приспособлением под экспозицию "Алтайские минералы"), вторая плавильная и обжигательная фабрики (их приспособят под музей "Серебро Алтая" и экспозицию "Музей времени").

Также реконструкции подвергнут здания заводоуправления и лаборатории, Музей алтайских минералов. Между тем первую плавильную фабрику намерены приспособить под музей "Горного дела".

Также здесь появятся музей деревообработки и музей спичечного дела. Музеефикации будет подвергнут фрагмент сохранившейся от 18 века плотины на месте бывшего Сереброплавильного завода.

Стоит сказать и несколько слов о территории парка Центрального района. Здесь в будущем появится несколько памятных знаков, в том числе основателям Барнаула. Кроме того, проектом предусмотрено возведение летнего театра с сезонным кафе, реконструкция существующего фонтана и открытие ярмарки птиц.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

3.05.2018 15:43
Тю!

Мария Ра там будет

0  0
3.05.2018 15:51
- гость -

Вот уже представляю как эта коробка на асфальтовом поле будет смотреться. За что у нас главный архитектор зарплату получает?

0  0
3.05.2018 15:56
- гость -

3.05.2018 15:51
- гость -
Вы уверены, что он на зарплату живет?

0  0
3.05.2018 16:01
гость

Дороги отремонтировать не могут...А уж бабло пилить...

0  0
3.05.2018 16:07
Грантштейн

Что, собственно, и требовалось доказать.
Ни один вменяемый бизнесмен не станет покупать за серьезные деньги большой кусок земли в историческом центре только для того, чтобы реставрировать какую-то там "Спичку", на которой никаких денег не отбить.
Лично я понимаю желание людей вернуть своё и ещё заработать. Это нормальное желание. И если уж кому то эта пресловутая Спичка так дорога, то пускай собственник за возможность делать бизнес в этом районе сохраняет эту Спичку в хорошем состоянии за свой счет.

0  0
3.05.2018 16:08
Анатолий


Будет опять бездарный никому не нужный ТЦ. За копейки построенный из самых дешевых технологий.
В глобальном смысле всем пофиг на то как у нас идет застройка. Строят как попало и где попало.
Зачем нам большой ТЦ на старом базаре?
Может нам лучше производственное предприятие по сбору с/х техники?
А может производство удобрений?
Может нам автопредприятие необходимо?

0  0
3.05.2018 16:08
- гость -

Не хожу в Марию-Ра. Ходим в Магнит, Ярче, иногда в Ленту.

0  0
3.05.2018 16:24
- гость -

В центре внимания — загадочное "здание общественного назначения", на 99,9% это будет

общественный туалет??? да неужто

0  0
3.05.2018 16:26
- гость -

Да пусть бы там был торговый центр, но почему нельзя построить красивое здание?

0  0
3.05.2018 16:27
Горсть

Я конечно не то чтобы за, но вот просто нужно головой понимать тоже, не будет "здание общественного назначения", будем еще лет 50 смотреть на забор в этой части города. А если вы откроете спутниковые снимки и совместите их с планом, то возможно вас это удивит, но на месте где планируется "здание общественного назначения" только заросли и ни одного здания нет, какие ценности несут заросли клёна? Или это из серии "так не доставайся же ты никому"? Я еще раз скажу, я не поддерживаю застройку всего вокруг ТЦ, но больше никто не проспонсирует реставрацию этого места. Так что прежде чем хаять все и вся вокруг, подумайте что лучше, забор, заросли клена и дальнейшее обветшание того что еще там осталось или магазин и какая-никакая реставрация?

0  0
3.05.2018 16:28
Гость

Не туалет а общественная баня, инфа 100%!

0  0
3.05.2018 16:32
- гость -

Когда уже эти ритейлеры все "бабки" из Барнеаполя вывезут? С пополнением то не оч хорошо, кредиты если тока.

0  0
3.05.2018 16:34
iOne

Теперь понятно , что такое туркластер.
Две лестницы в никуда и выложенная тротуарной дорога между рынком и Лентой.
Теперь точено турист попрет!

0  0
3.05.2018 16:46
С

3.05.2018 16:27
Горсть
Я конечно не то чтобы за, но вот просто нужно головой понимать тоже, не будет "здание общественного назначения", будем еще лет 50 смотреть на забор в этой части города. А если вы откроете спутниковые снимки и совместите их с планом, то возможно вас это удивит, но на месте где планируется "здание общественного назначения" только заросли и ни одного здания нет, какие ценности несут заросли клёна? Или это из серии "так не доставайся же ты никому"? Я еще раз скажу, я не поддерживаю застройку всего вокруг ТЦ, но больше никто не проспонсирует реставрацию этого места. Так что прежде чем хаять все и вся вокруг, подумайте что лучше, забор, заросли клена и дальнейшее обветшание того что еще там осталось или магазин и какая-никакая реставрация?

0 0

В чем-то согласен, особенно, про 50 лет - действительно, альтернативы больше никакой нет - ни заводам, ни фабрикам, ни чему и ни кому.

0  0
3.05.2018 17:03
Анатолий

В чем-то согласен, особенно, про 50 лет - действительно, альтернативы больше никакой нет - ни заводам, ни фабрикам, ни чему и ни кому.


Ну а если помыслить глобальнее.. мне кажется заводы, производственные предприятия гораздо нужнее. И че что клен там растет? У нас вообще земли в принципе много, так что теперь одни ТЦ понастроить.
Построил ТЦ - какой итог на выходе? Давайте поразмышляем.
У Ашана появиться новая торговая точка.
Несколько магазинов одежды новые точки
Продажа телефонов.
А что это дает в переспективе? Что продукты с одеждой больше негде купить?
Пользы никакой

0  0
3.05.2018 17:05
- гость -

Вот и ТЦ, а барнаульская власть говорила, что не будет здесь ТЦ.
Вот и новая сказка поспела. Вот уже второй год парк Изумрудный не работает. Сейчас вот опять вырубили почти все деревья в Изумрудном парке, а власть клянется, что здесь останется парк.

0  0
3.05.2018 17:06
Горсть

3.05.2018 16:46
С
К сожалению так и есть, альтернативы нет. На это есть пара причин, первая спрос рождает предложения, мне вот кажется люди которые орут о кучи ТЦ и что туда никто не ходит вообще из дома не выходят, ленты забиты все 3, вечно очереди, парковки у ТЦ забиты- не припаркуешься и не только по выходным, согласен что ситуация парадоксальная, в регионе с самыми убогими зп, магазины забиты людьми. Почему ни заводы, ни фабрики. Ну а вот вы поставьте себя на место человека который собирается где-то построить фабрику, что вы выберете Новосибирск или Барнаул? Город с развитой транспортной и логистической инфраструктурой или Барнаул где ни дорог, ни подъездов-ни разъездов. Я думаю выбор очевиден. Причин еще масса почему у нас с этим все так плохо, и поверьте наша власть не краеугольный камень в этом, да они должны работать над привлекательностью нашего региона к инвестированию, но на привлекательности свет клином не сошелся, есть еще множество факторов которые отталкивают инвесторов от нашего края. Самое простое, посмотрите на людей вокруг, они вечно всем недовольны, злы и хмуры, работоспособность таких людей ниже чем по априори и дело не в зп(нагорный парк -фууу. объездная- фууу, дороги -фууу). К сожалению в нашем городе процент таких людей сильно выше чем в других. От сюда совет для многих, прежде чем написать -ПОСТРОЙТЕ ЛУЧШЕ ЗАВОД! Задайте себе вопрос, а вы бы сами(гипотетически у вас есть очень много денег и идея производства) стали строить завод в нашем городе? Или 250км в сторону и у вас миллионы в год экономии на расходах вроде логистики и снабжении.

0  0
3.05.2018 17:13
- гость -

всё-таки 21 век цивилизации мимо Барнаула прошёл

Вид с Нагорного туркластера "шикарный" будет, Париж и Сингапур нам завидуют, все туристы сбегутся в Барнаул.

0  0
3.05.2018 17:18
- гость -


3.05.2018 16:26
- гость -

Да пусть бы там был торговый центр, но почему нельзя построить красивое здание?

на красивое здание, надо много много много денег, а в наше сельпо сойдёт только экономная очередная коробка

Современная Астана красота! Здания современные, вокруг зданий обязательно озеленение деревьями, а у нас снова кругом чисто парковка и коробка.

Хотя может прибыль продуктовый не принесёт, будет убыточный, как в ТЦ Арене ни одна продуктовая сеть на выселках не задержалась.

0  0
3.05.2018 17:18
гостьт

маленький парк бы разбили

0  0
3.05.2018 17:20
- гость -

Откуда информация про Ленту?
Кучинев где то услышал звон, остальные подхватили и понеслось..

0  0
3.05.2018 17:20
- гость -


3.05.2018 17:05
- гость -

Вот и ТЦ, а барнаульская власть говорила, что не будет здесь ТЦ.
Вот и новая сказка поспела. Вот уже второй год парк Изумрудный не работает. Сейчас вот опять вырубили почти все деревья в Изумрудном парке, а власть клянется, что здесь останется парк.

Началось всё с вырубки ёлок, кустарников, деревьев на площади Октября, обещали озеленить, "исполнили".

0  0
3.05.2018 17:22
- гость -


3.05.2018 17:18
гость
маленький парк бы разбили

Да не нужны в городе парковые зоны, зачем они? Благоустройство только для автолюбителей.

0  0
3.05.2018 17:23
- гость -

3.05.2018 17:18
- гость -
Да пусть бы там был торговый центр, но почему нельзя построить красивое здание?

на красивое здание, надо много много много денег, а в наше сельпо сойдёт только экономная очередная коробка

Современная Астана красота! Здания современные, вокруг зданий обязательно озеленение деревьями, а у нас снова кругом чисто парковка и коробка.

_______________________________

почему решили, что там будет коробка в желто-синем цвете? застройщик разместил эскиз предполагаемого благоустройства на сайте администрации, но амик эту информацию не выложил.. там вполне все симпотично в стиле архитектуры тех зданий

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