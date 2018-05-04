В рамках заключенного агентского договора региональный фонд развития малого и среднего предпринимательства будет оказывать для предпринимателей Алтайского края услуги по подбору кредитных продуктов АО "МСП Банк" (в том числе в рамках государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства), а также по формированию и отправке пакета документов с заявкой на кредитование.
Каталог кредитных продуктов АО "МСП Банк" включает в себя широкую линейку программ кредитования — предприниматели смогут получить финансирование на реализацию инвестиционных проектов, приобретение и модернизацию основных средств, пополнение оборотного капитала, а также покрытие расходов, связанных с исполнением госконтрактов.
Работа в рамках агентской схемы осуществляется через электронную платформу АИС НГС, куда загружается кредитная заявка и пакет документов заемщика. Для входа в систему предприятию, планирующему получение кредитных средств в АО "МСП Банк", необходимо получение УКЭП – усиленной квалифицированной электронной подписи, которую можно получить в удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ.
"Заключение соглашения — очередной этап реализации приоритетного проекта "Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае". Благодаря агентской схеме мы сможем не только оказывать предпринимателям гарантийную поддержку, но и содействовать получению кредитования субъектами МСП на привлекательных условиях — процентные ставки по кредитным продуктам АО "МСП Банк" находятся в диапазоне от 9,1%-10,6% годовых. Полагаем, что подписание агентского договора будет способствовать значительному увеличению возможностей развития для бизнеса в регионе. Также считаем важным отметить, что работа по агентской схеме не создаст конкуренции нашим действующим партнерам, поскольку наш целевой сегмент — это предприятия, обращающиеся за поддержкой в фонд самостоятельно либо по корпоративному каналу — через профильные министерства и управления", — рассказал директор НО "Алтайский фонд МСП" Антон Слободчиков.
НО "Алтайский фонд МСП":
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 (3852) 22-92-59
Сайт компании
"Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" — некоммерческая организация, учрежденная управлением Алтайского края по предпринимательству и рыночной инфраструктуре с целью реализации сервисной модели поддержки малого и среднего бизнеса на территории региона, роста занятых в данном секторе и его развития.
Комментарии