Фото: kiev.ua
Памятник варенику установят в Романовском районе Алтайского края. Об этом пишет "Алтайская правда".
Скульптура будет открыта к фестивалю вареника "Все буде смачно", который пройдет 21 июля. По данным газеты, в районе уже началась подготовка к главному событийному туристическому мероприятию.
Отмечается, что каждый год на фестивале можно попробовать вареники с разными и невероятными начинками.
По словам председателя комитета по социальной политике, культуре и спорту администрации Романовского района Татьяны Филатовой, они хотят "продолжить рассказывать о традициях, передающихся из поколения в поколение", а не изобретать новое.
"Именно за культурой украинских переселенцев, фольклором, национальными блюдами – салом и пампушками – едут туристы. Правильно выбранная концепция — это залог успеха. Мы сделали акцент на том, что туристу нужны зрелище и хлеб! Поэтому угощаем всех гостей вкуснейшими блюдами", — заключила она.
Комментарии
Именно за культурой украинских переселенцев, фольклором, национальными блюдами – салом и пампушками – едут туристы.
дык зачем еще ехать на алтай? тока за культурой украинцев
Непатриотично. Огурец должен быть на вилке.