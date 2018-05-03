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Туроператорам, которые работают на внутренних направлениях, в текущем году планируется выделить субсидии в размере 320 миллионов рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирину Тюрину.
По ее словам, федеральный Минфин разработал поправки к закону о федеральном бюджете. Согласно проекту закона, который находится на согласовании в федеральном кабмине, на поддержку турбизнеса, профилирующегося на внутренних направлениях, планируется выделить 320 миллионов рублей.
Если поправки будут приняты, то дотации направят на туры в Алтайский край, Республику Алтай, Бурятию, Вологодскую, Иркутскую области, Камчатский край, Карелию, Краснодарский (кроме Сочи) и Приморский края, а также Сахалинскую область.
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