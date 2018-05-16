На российском и международном рынке появился инновационный продукт — это подсолнечное масло в особой упаковке в виде спрея. Стоит отметить, что создано оно в Алтайском крае, а разработкой занималась компания "Диво Алтая". Совсем недавно свою новинку представители фирмы презентовали российским и зарубежным бизнесменам, некоторые из них уже заключили контракты на поставку этого масла в свои регионы.

С чего все началось?

Компания "Диво Алтая" давно зарекомендовала на рынке качество своей продукции, но тем не менее в конце 2017 года руководство фирмы приняло решение удивить потребителей новым амбициозным проектом, которым и стало масло в оригинальной упаковке. Бренд получил название "ALTARIA", а работу над реализацией этой идеи ее создатель Яна Попова начала совместно с московской компанией.

"Мы начали разрабатывать идею, провели мониторинг рынка и остановились на спрее. В течение трех месяцев мы рассматривали разные варианты внешнего вида бутылки, но в конце концов остановились на этом. Такую упаковку легко можно назвать гаджетом. Похожей продукции нет не только на российском, но и на зарубежном рынке. Для нас это исторический момент. Это семейное предприятие, его организовал мой отец, и я переняла дело ровно 12 лет назад. А после обучения в бизнес-школе "Сколково" я решила сделать свой проект", — вспоминает создатель серии "ALTARIA" Яна Попова.

Кому это нужно?

По признанию Яны Поповой, новый продукт "ALTARIA" будет интересен в первую очередь молодым женщинам, которые следят за трендами и хотят, чтобы на их кухне стоял красивый продукт. Этот проект в принципе рассчитан в большей степени именно на молодежь, за которой, по словам создателя бренда, будущее.

"Я думаю, что наш продукт инновационный, трендовый и модный. И спрос на него уже есть сейчас. Мы отправили образцы в "Азбуку вкуса", в "Метро, "Ленту" — и все готовы с нами сотрудничать. Мы рассчитываем на всю Россию и на Китай. В июне мы летим представлять свою новинку в Гуанчжоу на Кантонскую ярмарку, а осенью презентуем ее в Москве. И думаю, что нас полюбят и оценят как в нашем регионе, так и в мире в целом. Что касается цены, она приятно удивит и будет ниже стоимости итальянских марок, представленных в том же формате", — поясняет Попова.

А в чем особенность?

Новую упаковку для масла создавали в нескольких странах, среди которых Чехия и Германия. Производство баллона происходит следующим образом: сначала вакуумный пакет помещается в стальной баллон, между ними нагнетается сжатый воздух, в результате чего система герметизируется и происходит завальцовывание пакета в баллоне. Далее в четырехслойный вакуумированный пакет из пищевого алюминия поступает масло. Сверху на баллон надевается трехфазный распылитель, работающий в трех режимах: спрей, струя и капля. Все это позволяет сохранить масло свежим в течение всего срока годности.

"Когда мы открываем обычную ПЭТ-бутылку, уже на вторые сутки масло претерпевает контакт с воздухом и окисляется, изменяются его физико-химические показатели. Наш новый продукт сохраняет свежесть независимо от того, когда мы его открыли. Кроме того, его не нужно хранить в холодильнике, а баллон выдерживает температуру до +50 градусов. Так что такое масло удобно брать на природу", — объясняет руководитель проекта "ALTARIA" Наталья Недозрелова.

Другое преимущество новой серии "Диво Алтая" — экономичное использование. Диспенсер позволяет распылять масло тонким слоем, исключая избытки жира на кухне, что станет серьезным плюсом приверженцев правильного питания.

"Для того, чтобы укомплектовать один баллон, у нас уходит 3 минуты. Если сравнить со стандартными линиями, то мы отливаем шесть тысяч баллонов в час, в данном случае же на тысячу баллонов у нас уходит семь с половиной часов. Это очень кропотливая работа", — заключает Наталья Недозрелова.

Кроме того, "ALTARIA" — это экологически чистый продукт. Создается он на основе сырья от алтайских фермеров. Прессование семян подсолнечника происходит прямым отжимом без применения экстракции, то есть без процедуры растворения масел в ГСМ. Такая технология была впервые применена в Алтайском крае.

Как прошла презентация масла?

Презентация "ALTARIA" партнерам "Диво Алтая" и бизнес-сообществу прошла соответственно новому продукту. Без лишних слов и затянутых речей рабочая команда проекта вместе с руководителем кулинарной школы "Студия Вкуса" Михаилом Хмелининым на практике продемонстрировала все удобства упаковки и качество масла. Повара приготовили несколько блюд, так что каждый присутствующий смог лично убедиться во всех плюсах новинки.

Как отреагировали предприниматели?

Новая продукция от "Диво Алтая", естественно, быстро нашла заинтересованных в ней людей. Сейчас новинку из Алтайского края импортируют в Казахстан, об этом рассказал директор компании "Диас KZ" Леонид Гесин.

"Мы познакомились с этим продуктом в этом году на выставке "Продэкспо", куда мы ежегодно летаем уже 12 лет. Мы занимаемся бизнесом в сфере масла уже 15 лет. Случайно попали на стенд компании "Диво Алтая", познакомились с генеральным директором, с представителями, предварительно договорились о ценах. Нас устроила стоимость, масло и дизайн. Взяли первую пробную партию в объеме 105 тысяч литров. Масло приехало в Казахстан и хорошо себя показало. После мы провели переговоры по поводу эксклюзивных дистрибуций и планируем за два месяца вывозить по 500 тыс. литров масла", — комментирует Леонид Гесин.

Планы компании

На этом "Диво Алтая", естественно, останавливаться не будет. Уже скоро "ALTARIA" появится на прилавках всей страны, включая наш регион. А также фирма планирует выпускать в такой же упаковке оливковое и льняное масло. Все это усилит позицию Алтайского края на уровне Федерации и зарубежных стран как региона, который поставляет на продуктовые рынки качественные и экологически чистые продукты.