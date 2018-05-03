Фото: mvd.ru
Сотрудники полиции задержали в селе Киска в Горном Алтае 21-летнего молодого человека из соседнего Алтайского края, который проходит по уголовным делам о наркосбыте и находился в розыске.
Как сообщили в республиканском МВД, в начале 2018 года подозреваемый совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на территории Кемеровской области и Республики Алтай.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела. На время следствия парня определили под подписку о невыезде. Однако на очередной допрос к следователю молодой человек не явился и стал скрываться от правоохранителей.
В итоге его местонахождение было установлено.
Комментарии