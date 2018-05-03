Фото: test.retail-loyalty.org
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов разработал законопроект, обязывающий неработающих россиян самостоятельно оплачивать страховые взносы, передает "Российская газета".
Согласно данным издания, в документе говорится о гражданах, которые не являются безработными, пенсионерами или инвалидами, однако при этом не имеют постоянного места работы.
Вострецов предлагает заставить таких граждан отчислять в Пенсионный фонд России (ПФР) 22% от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно его задумке, в Фонд соцстраха такие россияне будут переводить 2,9% от МРОТ, а в Фонд обязательного медстрахования — 5,1% от МРОТ.
Автор законопроекта подчеркнул, что работающие россияне не должны оплачивать медстраховки и будущие пенсии "миллионов вполне дееспособных людей", которые "предпочитают не работать и не платить налоги". По мнению депутата, его законопроект поможет "вывести из тени" зарплаты значительной части населения страны, а на собранные деньги можно будет повысить пенсии.
Согласно данным Росстата, порядка 18 миллионов граждан РФ трудоспособного возраста находятся в "серой зоне", то есть не имеют официальной работы "без каких-либо на то причин".
Комментарии
У идиотов и идеи идиотские. Ни о чём...
Не имеющие постоянного места работы быстро превратятся в безработных и зарегистрируются на бирже.
еще один святой нашелся
Депутат Государственной думы Сергей Вострецов
ты работой людей обеспечил?
ФСС чтобы больничный оплачивать, безработным зачем финансировать?
то есть если работу найти не можешь/не берут никуда и живёшь еле-еле, это чтобы тебя добило быстрее так?
Нужно устранять таких депутатов. Много гости с юга оплачивают медицинские услуги?