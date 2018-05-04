В День радио, 7 мая, Медиагруппа FM-Продакшн представит проект "Бизнес у микрофона". Известные бизнесмены Барнаула в этот день "сменят свою профессию" и станут соведущими развлекательных программ на волнах популярных радиостанций города.
К примеру, бизнесмены примерят на себя необычное амплуа в эфире программы "Стол заказов" на "Русском радио", в утренней и вечерней программах "Счастливый час" на радио DFM, "Феличита" на "Ретро FM", "Здравствуй, Барнаул" и "Только для вас" на "Радио Шансон", "Личные сообщения" на "Новом радио" и "Щас спою" в эфире "Наше радио Барнаул". Организаторы проекта обещают, что слушателей ждут необычные и веселые эфиры! Вести утренние и вечерние шоу будут руководители таких компаний, как: "ДверидоФФ", "Прямой угол", "Российский кафель", "Альтерра", "Барнаул-Моторс", "Адалин", FBR, "Автомаркет Гараж", VIANOR.
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