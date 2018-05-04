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Проблемы и перспективы Барнаульской агломерации обсудили 27 апреля на круглом столе, организованном фракцией "Справедливая Россия" в Алтайском крае. Одним из ведущих экспертов круглого стола стал член краевого Градостроительного совета при Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, доктор географических наук, профессор Виктор Ревякин, который рассказал о своем видении развития территории.

Как отметил эксперт, агломерация Барнаула не имеет структуры, которая могла бы управлять и развивать ее, как это есть сейчас в Иркутской области. Необходимо, чтобы центром всей агломерации стало предприятие, завод.

"История формирования Барнаульской агломерации началась в 1738 году. В это время на Алтае появился Сереброплавильный завод, забили первый колышек в основание городской плотины, и из рудников вышла первая телега с рудой. Именно в это время и начала формироваться агломерация. Что касается нынешнего состояния Барнаульской агломерации, я очень удивился, что она стала асимметричной. То есть основная часть населения находится в Барнауле, а на основных территориях агломерации живет совсем мало людей. На мой взгляд, агломерации не хватает места в системе власти. У нас есть федеральная, региональная и местная власть, а вот агломерацией никто не занимается", – рассказал Виктор Ревякин.

Он добавил, что развитию территорий мешает отсутствующий Генплан Барнаула, который обещают только в конце 2018 года.

"Кому нужна агломерация? Эти сельские районы хотят просто поживиться за счет Барнаула. Задача заключается в том, чтобы решить эту проблему. Не понятно ни правовое, ни финансовое насыщение этой программы. Кто должен управлять? Мне кажется, что развитие агломерации тормозит отсутствие Генплана Барнаула. В нем нужно указать, что хочет глава города и все ведомства мэрии. Они лучше всего знают земли, на которых живут 2,5 миллиона человек", — подытожил профессор.

Ранее стало известно, что Барнаульская агломерация в ближайшее время пополнится сразу четырьмя новыми муниципалитетами. Помимо Павловска в нее войдут Тальменский, Косихинский и Калманский районы.

В данный момент между муниципалитетами разрабатывается 20 программ. Однако на их реализацию требуется большое количество средств. К тому же Бюджетный кодекс не позволяет тратить деньги на проекты в других муниципалитетах. После объединения с этими районами население агломерации приблизится к миллиону человек.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин неоднократно высказывался о расширении Барнаульской агломерации, предлагая в нее включить, в частности, Тальменку и Павловск, тем более что до этих райцентров построены современные автомобильные дороги, позволяющие довольно быстро добираться до населенных пунктов.