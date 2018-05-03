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Бюджет Алтайского края получит 772 миллиона рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал глава федерального кабмина Дмитрий Медведев. Столь существенные средства предоставляются из резервного фонда правительства РФ в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая и на выплату районных коэффициентов к минимальному размеру оплаты труда.
Ранее сообщалось, что в конце апреля региональный парламент утвердил поправки в краевой бюджет на 2018 год, предусматривающие 2,7 миллиарда рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
Комментарии
Деньги выделяются) Зарплаты не повышаются)