Фото: photosight.ru
Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.
В ведомстве сообщили, что оба летчика до последних минут боролись за самолет и в результате погибли.
Авария произошла около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.
Согласно предварительной информации, огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица.
В соцсетях появился снимок, на котором якобы запечатлен момент падения истребителя в воду у побережья рядом с городом Джабле.
#Breaking— TSE News (@SyrianEndeavour) 3 мая 2018 г.
#RuAF jet crashed into the sea on the shore of Jableh. pic.twitter.com/77xzZVSe2f
Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ — последняя модификация базового Су-30. Самолет предназначен для блокирования аэродромов противника, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.
Комментарии
От потери 50 млн $ россияне не обеднеют.
можь неправильно с Дональд Кук сблизился?
3.05.2018 16:58
- гость -
От потери 50 млн $ россияне не обеднеют.8
сгинь тролль
из-за какой-то птички угроблен самолет, погибли пилоты. Неужели нельзя уже придумать какую-то защиту от этого?