Фото: photosight.ru

Российский истребитель Су-30СМ разбился в Сирии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минобороны.

В ведомстве сообщили, что оба летчика до последних минут боролись за самолет и в результате погибли.

Авария произошла около 9:45 по московскому времени над акваторией Средиземного моря, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим.

Согласно предварительной информации, огонь по самолету не открывали — в двигатель машины могла попасть птица.

В соцсетях появился снимок, на котором якобы запечатлен момент падения истребителя в воду у побережья рядом с городом Джабле.

