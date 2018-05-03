Жительница Барнаула хотела сдать квартиру и лишилась 133 тысяч рублей

Фото: novosti33.ru
Жительница Барнаула, желавшая сдать жилье в аренду, стала жертвой мошенников и лишилась 133 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшая на одном из сайтов бесплатных объявлений разместила информацию о сдаче квартиры в аренду. Вскоре на указанный в объявлении номер телефона позвонила неизвестная и сообщила, что желает снять жилье.
Незнакомка добавила, что находится за пределами города, и предложила перевести предоплату за два месяца аренды на банковскую карту.
"Для перевода безналичным способом денег она попросила женщину подойти к ближайшему банкомату и провести определенные операции. Также пострадавшая сообщила ей персональные данные банковской карты. В результате чего со счета потерпевшей было списано 133 000 рублей", — уточняют в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Комментарии
И проверку на псих дееспособность для потерпевшей надо. Это ж определённая степень даунизма...
Нужно на каждом банкомате сделать предупреждение при подключении мобильного банка! Большими буквами!
Простота- хуже воровства...