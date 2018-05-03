Губернатор Алтайского края Александр Карлин остался в группе лидеров в рейтинге деятельности глав субъектов Российской Федерации за март — апрель 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Национальный рейтинг" подготовил Центр информационных коммуникаций "Рейтинг". Александр Карлин находится в первой группе рейтинга на 21-м месте. В этой группе он единственный из губернаторов СФО.
Составители рейтинга отмечают, что вполне удачными для губернатора оказались итоги выборов президента 18 марта 2018 года. В частности, прирост голосов за Владимира Путина. В плюс главе региона пошло и сообщение о начале строительства в 2018 году транспортного обхода Барнаула, а также контроль над паводковой ситуацией.
Комментарии
точно лидер
Круто))) Губернатор в первой группе, а край по средней з/п-в последней, так держать!!!