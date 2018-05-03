Фото: gazeta.kg
Экс-участница проекта "Дом-2" Ольга Бузова намерена запустить свою соцсеть, которая должна прийти на смену Telegram и Facebook, если их заблокируют в РФ. Об этом пишет Znak, ссылаясь на анонс, который опубликован на странице проекта Бузовой Buzar.
В анонсе сказано, что в четверг, 3 мая, "Парламентская газета" и молодежный парламент Госдумы проведут круглый стол на тему "Что придет на смену Telegram и Facebook". Также в сообщении отмечается, что "проект Buzar заявит о своих планах по развитию соцсетей".
Издание отмечает, что Buzar — это очередной криптовалютный проект, то есть платежная система, расплачиваться в которой можно будет монетами Buzcoin. Сейчас он находится в стадии пре-ICO.
Комментарии
Успокойте уже бабу, скоро космические аппараты начнет запускать.
В президенты ее!
это кто?
За что она мстит нам?
Дайте ей мужика