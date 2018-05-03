Фото: svopi.ru
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров переадресовал ФСБ вопрос о возможных действиях в отношении мессенджера Viber из-за ключей шифрования. При этом он не исключил возможности блокировки мессенджера, пишет РИА Новости.
"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования — это полномочия ФСБ", — заявил он, добавив, что в случае возникновения проблем с предоставлением ключей шифрования, они смогут обратиться в суд и получить судебное решение, аналогичное в ситуации с Telegram.
Напомним, в середине апреля Роскомнадзор (РКН) начал блокировать работу мессенджера после соответствующего решения Таганского суда Москвы из-за отказа Telegram передать ФСБ ключи шифрования.
Для обхода блокировки сервис стал использовать хостинг Amazon и Google, а РКН, в свою очередь, начал блокировку IP-адресов данных компаний. В итоге у многих сторонних ресурсов возникали проблемы с работой в РФ. В частности, на массовые сбои жаловались пользователи Viber. В компании заявляли, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram.
Позднее компания-владелец Viber сообщила о полном восстановлении работы мессенджера в РФ. Также владельцы добавили, что продолжат придерживаться политики конфиденциальности данных пользователей, обеспечивая сквозное шифрование всех звонков и чатов.
Комментарии
как можно дать то чего нет? Эти упыри вообще слышали чё такое ассимитричное шифрование, закрытый, открытый ключи. для фсб должно быть стыдно если они не в курсе.
как можно дать то чего нет?
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Это их не интересует. Главное запретить людям общаться так, чтобы их не могли прослушать. Революция близко...
А телефон?
Террористы ведь общаться по телефонам. Срочно запретить!!!
Интернет только по паспорту!!!