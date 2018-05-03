"Единая Россия" должна стать ближе к людям – Андрей Турчак

"Единая Россия" будет меняться. Основной смысл обновления заключается в том, чтобы эффективнее решать проблемы граждан и обеспечить стратегию прорыва, которую обозначил президент РФ Владимир Путин. Об этом в интервью газете "Известия" рассказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак

"Движение от "Партии власти" к партии "путинского большинства", на мой взгляд, точно фиксирует давно назревший вектор перемен. В этом суть ребрендинга, а не в том, куда смотрит медведь на партийной эмблеме (…). Весь смысл обновления заключается в том, чтобы партия стала ближе к людям, в том, чтобы эффективнее решались проблемы наших граждан, чтобы жизнь в России становилась лучше, комфортнее, удобнее, достойнее, в том, чтобы партия смогла выполнить задачу обеспечения стратегии прорыва, о котором говорил президент в своем послании. Мы будем меняться", — сказал он.

Турчак уверен: у партии есть серьезный потенциал, и она готова развиваться вместе со страной. При этом признал, что "Единой России", несмотря на ее успехи, есть над чем работать.

"Безусловным мерилом всех запущенных новаций и дискуссий в партии является уровень доверия и поддержки среди граждан и, как следствие, результаты на выборах", — сказал он.

Турчак подчеркнул, что запрос на ребрендинг исходил, скорее, от регионов.

"Посмотрите любые исследования социологов о проблемах внутри общества, и вы увидите, что там те же проблемы, о которых говорят внутри "Единой России", — подчеркнул генсек партии.

Именно для того, чтобы регионы высказали свое мнение, партия запустила большой форум. В Алтайском крае, например, обсуждения на разные темы прошли в Барнауле, Бийске, Рубцовске.

Что же касается идеологии, то, по его словам, в центре внимания партийной идеологии стоит человек. Но также и развитие России, защита ее национальных интересов, единство страны.

"Люди поддерживают наши базовые ценности, но всё чаще формулируют запрос, если можно так сказать, на детализацию. И это здорово. Поэтому сегодня мы ведем речь о разработке документа для партийцев и наших сторонников, а также для избирателей, в котором постараемся дать ответы на многие из озвученных вопросов", — добавил он.