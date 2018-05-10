Успей купить: в Барнауле стартовали продажи квартир в доме с детсадом

Группа компаний "Домстрой" объявила о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Антона Петрова, 221Д. Он расположен рядом с одним из самых красивых и больших кварталов Барнаула — "Невский-2". Новый комфортный дом ждет своих новоселов в 2020 году.

Дом расположен в одном из спальных центров Барнаула, почти на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова. В шаговой доступности крупные торговые центры "Огни" и "Весна", множество небольших магазинов, несколько ресторанов и баров, парк "Лесная сказка" с детскими аттракционами, зоопарком и большим зеленым сквером. В шаговой доступности площадь Мира, где проходят все массовые районные мероприятия и есть большая детская игровая площадка. Здесь прекрасная транспортная развязка.

Но вся эта городская жизнь кипит вокруг. Внутри микрорайона пригородный уют. Здесь много прогулочных дорожек, детских игровых и спортивных площадок. Летом квартал украшен цветами и малыми архитектурными формами.

Непосредственным застройщиком дома на Антона Петрова, 221Д выступает партнер ООО "Домстрой-Барнаул" — ООО Специализированный застройщик "Домстрой". Информацию о ценах, документацию по строящемуся объекту, планировки квартир можно найти на сайте застройщика sz-dom.ru.

Наружные стены этого дома, как и всех остальных в квартале, выполнены в трехслойной кирпичной кладке, что гарантирует теплоустойчивость. А еще дом независим от традиционного весенне-летнего отключения горячей воды в городе. По проекту застройки, дом будет запитан от газовой котельной на крыше соседнего дома. Такая автономность позволит экономить на коммуналке.

Застройщик использует только современные и надежные материалы для строительства. Квартиры большие и светлые с разнообразной планировкой. Застройщик гарантирует достойную шумоизоляцию. В квартире при сдаче будут пластиковые оконные блоки и лоджии, металлическая входная дверь, стояки и системы канализации, водоснабжения, отопления, электрическая разводка, стены будут отделаны штукатуркой.

Тепло, надежно, а красиво будет? Будет! Еще одна особенность дома — французские, в человеческий рост окна на лоджии.

Фото: oko-servis.ru

Этот дом для людей стабильного достатка чуть выше среднего уровня. Здесь будет удобно жить и большим семьям с детьми, и молодым людям. В доме продаются квартиры от 37 до 123 квадратных метров, от одно- до четырехкомнатных.

Дом со всеми преимуществами современного, качественного жилья, но с эксклюзивной деталью — на первом этаже дома будет располагаться муниципальный детский сад с огороженной и недоступной для посторонних территорией.

У дома будет зонированная по возрастам детская игровая площадка, площадка для отдыха взрослых и спортивная площадка. Придомовую территорию озеленят и украсят цветочными клумбами, здесь будет уличное освещение и скамейки с урнами.

Перед домом со стороны улицы Антона Петрова будут плиточные тротуары, проезды шириной до шести метров, все входы в дом оборудованы пандусами, проходы и проезды доступны для передвижения маломобильных граждан и инвалидов. Пожарная техника сможет подъехать к зданию с любой стороны. У дома будет парковка на несколько десятков машин для жильцов и отдельная парковка для гостей. На территории микрорайона есть несколько подземных и надземных парковок.

Если вы ищете квартиру в новостройке, то дом на Антона Петрова, 221Д — это отличный вариант. Здесь все располагает к хорошей, уютной жизни: от района до каждой конкретной квартиры. Потому что строится с душой и многолетним опытом.

Ссылка на документы по строительству дома: https://www.sz-dom.ru/documentation.

Ссылка на проектную декларацию: https://www.sz-dom.ru/declarations.