Занятный эксперимент провели специалисты американской медицинской службы Superdrug Online Doctor. Они попросили графических дизайнеров из 18 стран мира с помощью фотошопа сделать из одного снимка девушку, соответствующую стандартам красоты их народов.
Комментарии
жуть какая..... да еще в пятницу с утра....
свиней нигде не любят, как бы они не утешали себя байкой про мужика, собаку и кости
4.05.2018 07:41
- гость -
свиней нигде не любят, как бы они не утешали себя байкой про мужика, собаку и кости
Ну не скажите. Испанцы и колумбийцы совсем немного подправили изображение. На пляже Испании видела всего 2 идеальных, в современном понимании, тела. Обе дамы были русские. Пышненькие испанки вполне комфортно себя ощущали в своих габаритах. Так что дело вкуса)