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Эксперимент в Photoshop: идеалы женской фигуры со всего света

, ИА "Амител"
Как дизайнеры со всего мира показали свой идеал фигуры

Занятный эксперимент провели специалисты американской медицинской службы Superdrug Online Doctor. Они попросили графических дизайнеров из 18 стран мира с помощью фотошопа сделать из одного снимка девушку, соответствующую стандартам красоты их народов.

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

4.05.2018 07:24
- гость -

жуть какая..... да еще в пятницу с утра....

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4.05.2018 07:41
- гость -

свиней нигде не любят, как бы они не утешали себя байкой про мужика, собаку и кости

0  0
4.05.2018 08:17
- гость -

4.05.2018 07:41
- гость -
свиней нигде не любят, как бы они не утешали себя байкой про мужика, собаку и кости

Ну не скажите. Испанцы и колумбийцы совсем немного подправили изображение. На пляже Испании видела всего 2 идеальных, в современном понимании, тела. Обе дамы были русские. Пышненькие испанки вполне комфортно себя ощущали в своих габаритах. Так что дело вкуса)

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