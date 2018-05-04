Сколько заработали в 2017 году ректоры алтайских "политеха" и "педа"

Первыми из ректоров вузов Алтайского края свои доходы за прошлый год раскрыли глава АлтГПУ Ирина Лазаренко и руководитель АлтГТУ Андрей Марков.
Как следует из декларации Ирины Лазаренко, опубликованной на сайте педагогического вуза, в 2017 году она заработала 2,754 млн рублей. Для сравнения, годом ранее было 2,486 млн рублей. Ректор владеет двумя квартирами. Одна из них, площадью 37,4 кв. м, находится в индивидуальной собственности, другая жилплощадь (80,2 кв. м) — в общей долевой. Ирине Лазаренко принадлежит 3/8 этой недвижимости.
В пользовании у ректора находится земельный садовый участок (400 кв. м) и дом (36 кв. м). Передвигается Ирина Лазаренко, судя по декларации, на Nissan Qashqai.
Впервые отчитался о своих доходах новоявленный ректор алтайского "политеха" Андрей Марков. Он в 2017 году заработал 1,93 млн рублей, а его супруга – 798,9 тыс. рублей. Глава АлтГТУ владеет 1/6 доли в квартире площадью 46,9 кв. м. В общей совместной собственности с супругой у Маркова квартира площадью 67,4 кв. м.
Еще одна жилплощадь (60,2 кв. м) находится в общей долевой собственности супругов, каждому из них принадлежит по 3/8 доли. Кроме того, Андрей Марков задекларировал гараж в 21,3 кв. м. и автомобиль Toyota RAV4.
В ближайшее время в Сети должны появиться декларации о доходах ректоров АГМУ (Игорь Салдан), АлтГАКИ (Галина Буевич), АГАУ (Николай Колпаков) и АлтГУ (Сергей Землюков). Именно глава опорного вуза по итогам 2016 года задекларировал самую большую сумму – 5,003 млн рублей.
Комментарии
А возможно сопоставить заработную плату преподавателя, скажем АлтГУ, за год и доход ректора того же университета? Вопрос, отчасти, риторический, т.к. об этом уже столько говорили и даже писали, а, отчасти, обращен к совести нашего руководства.
Как недавно отчитался наш вечный Глава,з.п. у учителей,особенно вузов,увеличилась в Очень много раз..
Ирина не мешайте Нам жить, и залогнитесь!
Как тока российский человек попадает на должность, так совесть улетучивается. И так повсеместно.