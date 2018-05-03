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Полицейские Славгорода разыскивают мошенников, похитивших обманным путем 76 тысяч рублей у местного жителя. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что 40-летний мужчина на разных сайтах в интернете подал заявки на получение кредита. Вскоре ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков, и сообщил, что кредит якобы одобрен. Для его получения он попросил мужчину перечислить первоначальный взнос в сумме 27 тысяч рублей, заплатить 39 тысяч рублей за страховку и 10 тысяч рублей за приезд курьера на дом.
Несмотря на то, что житель Славгорода знал о таких схемах обмана, он перевел указанные суммы денег на счет неизвестных. Сразу после этого телефон мошенника стал недоступен.
По факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 300 тысяч рублей штрафа либо до пяти лет тюрьмы.
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Злоумышленникам грозит до 300 тысяч рублей штрафа либо до пяти лет тюрьмы.
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