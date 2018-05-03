Фото: informator.news
Неизвестные открыли огонь в банке в Армении. В результате нападения есть раненые и погибший, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции.
По словам начальника отдела по связям со СМИ полиции Армении Эдгара Джанояна, в результате перестрелки в банке один человек погиб, еще двое получили ранения.
Агентство подчеркивает, что ранее сообщалось о том, что ранение получил один полицейский.
RT со ссылкой на "Новости Армении" уточняет, что нападение произошло в филиале банка HSBC на перекрёстке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна.
Комментарии