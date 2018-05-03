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Военно-морской флот (ВМФ) РФ до конца 2018 года пополнится шестью новыми, а также четырьмя отремонтированными кораблями. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление главы Минобороны Сергея Шойгу на селекторном совещании военного ведомства.
"До конца года моряки получат ещё шесть построенных и четыре отремонтированных корабля", — заявил министр в четверг, 3 мая.
Он напомнил, что строительство, ремонт и сервисное обслуживание почти всей номенклатуры военных кораблей и судов в рамках госпрограммы вооружения осуществляет Объединённая судостроительная корпорация (ОСК).
Шойгу напомнил, что в марте ОСК передала флоту новое судно тылового обеспечения "Эльбрус", а в прошлом месяце на воду был спущен первый серийный базовый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов".
Глава Минобороны отметил, что на селекторном совещании о ходе строительства и ремонта кораблей и подводных лодок доложит президент ОСК.
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