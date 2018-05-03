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Самый старый житель Норвегии Джордж Мелфорд Нюгорд умер на 109-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местную газету VG.
Отмечается, что мужчина отпраздновал 108-й день рождения 12 января. Он умер 1 мая в доме престарелых на юго-востоке страны.
Нюгорд родился в американском штате Северная Дакота. Всю свою трудовую жизнь он проработал столяром. В Норвегию мужчина переехал вместе с женой, у которой были норвежские корни. Его супруга умерла 25 лет назад, и Нюгорд жил в своем доме до достижения 101-летнего возраста.
После перенесенного воспаления легких ему пришлось переехать в местный дом престарелых. Норвежским журналистам он неоднократно говорил, что не всегда вел здоровый образ жизни: начал курить в подростковом возрасте и бросил в 40 лет.
Ранее самым старым жителем Норвегии был Карл Фальк, который умер в июле 2016 года в возрасте 109 лет.
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