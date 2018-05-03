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Готовясь к четвертому президентскому сроку, Владимир Путин обдумывает вопрос назначения своего давнего соратника, бывшего главы Минфина Алексея Кудрина на "важный пост". Одной из его задач станет налаживание отношений с Соединенными Штатами и Европейским союзом, пишет РБК, ссылаясь на Financial Times.

Источники издания сообщают, что само назначение Кудрина на данный пост должно стать сигналом Западу о том, что президент РФ готов к компромиссу. "Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что Кудрин получит должность в президентской администрации. Что-то вроде представителя президента по вопросам международного экономического сотрудничества", — цитирует издание источник в правительстве.

По словам собеседника издания в президентской администрации, переговоры о назначении Кудрина еще продолжаются и, возможно, он станет вице-премьером.

"Если Кудрин войдет в состав [президентской] администрации или правительства, это может стать указанием на готовность к некоей программе перемен, в том числе во внешней политике, так как без перемен во внешней политике реформы в России просто невозможны", — цитирует издание экономиста Евгения Гонтмахера, который является одним из членов созданного Кудриным Комитета гражданских инициатив.

Бывший высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что власти РФ еще никогда прежде так не зависели от внешних факторов в своих внутриполитических решениях.

"Правительство утверждает, что российская экономика адаптировалась к санкциям, но к тому, как американцы используют санкции сейчас, адаптироваться невозможно", — подчеркнул он.

Отмечая важность назначения Кудрина, Гонтмахер добавил, что экс-глава Минфина РФ — единственный представитель российской верхушки, которому на Западе в определенной степени доверяют и с которым станут разговаривать.

Подчеркивается, что действующее российское правительство будет отправлено в отставку после инаугурации Путина, которая состоится 7 мая. Некоторые аналитики считают, что после этого в составе правительства появятся новые люди. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что одним из первых шагов Путина станет "формирование новой команды, которая пойдет дальше".