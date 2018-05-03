Фото: полиция Республики Армения
Вооруженное нападение на филиал банка HSBC в Ереване (Армения) совершил полковник полиции Даниел Даниелян. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу полиции республики.
"Установлено лицо, совершившее данное преступление: им оказался начальник центра Дорожной полиции Республики Армения по фиксации нарушений ПДД, выявленных с помощью видеорегистрирующих устройств, полковник полиции Даниел Даниелян", — цитирует издание сообщение.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства нападения.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 3 мая. В результате перестрелки в банке погиб один человек, еще двое ранены. Сообщалось, что ранение получил один полицейский.
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