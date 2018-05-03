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В Новосибирске на стройплощадке 25-этажного дома обрушилась металлоконструкция. Инцидент произошел в Заельцовском районе города, пишет "НДН.Инфо".
Уточняется, что инцидент произошел утром в четверг, 3 мая. На площадке, расположенной между лицеем № 159 и Заельцовским рынком, обрушилась арматурная сетка. Данных о пострадавших нет.
Очевидцы сообщили о том, что рухнула середина строения 25-этажного строящегося дома.
"Это третий этаж, второй под землёй. Грохот был такой, думали, война началась", — цитирует издание слова свидетелей.
Комментарии
ну, все пральна, выдали 100 электродов, сказали - сварить каркас 25-тиэтажного дома. Прораб Михалыч подумал, зачем так много и 50 упер на дачу. Сварщик Вася подумал - нахрена столько много и половину в гараж упёр. В итоге, скрутили арматуру алюминькой...