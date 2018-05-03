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Загоревшаяся сухая трава стала причиной пожара на территории арсенала в Балаклее Харьковской области. Об этом в четверг, 3 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу украинского оборонного ведомства.
"В результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее, на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Сейчас на территории склада боеприпасов ведется локализация пожара. Личный состав, привлекавшийся к работам по разминированию, эвакуирован. Военные вместе с ГСЧС принимают меры для обеспечения безопасности местных жителей.
Мэр Балаклеи, в свою очередь, заявил, что на территории арсенала слышны взрывы боеприпасов. 1,5 тысячи жителей близлежащих домов эвакуируют.
Агентство напоминает, что склад в Балаклее уже горел в прошлом году. Пожар разгорелся в ночь на 23 марта. Из-за взрыва боеприпасов в регионе погиб один человек, еще пятеро пострадали.
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