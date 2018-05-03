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Россияне в прошлом году подали 2664 заявления с просьбой об убежище в Соединенных Штатах. Этот показатель стал рекордным с 1994 года, пишет РБК, ссылаясь на "Радио Свобода" со ссылкой на статистику Службы гражданства и иммиграции США (USCIS). Речь идет о данных за 2017 финансовый год, который завершился 30 сентября.

Согласно этим данным, в минувшем году граждане РФ подали на 39% заявлений на убежище больше, чем в 2016-м. Показатель активно увеличивается последние пять лет. В 1994 году было 2127 таких обращений.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не знает, насколько достоверны данные "Радио Свобода". "В море лживой информации надо аккуратно подходить. С ходу доверять вряд ли можно", — добавил он.

USCIS не приводит причин, по которым заявители обращались с просьбой об убежище в Америке и которые необходимо указать в анкете. Это может быть преследование из-за расы соискателя, его религии, национальности, политических взглядов, принадлежности к какой-либо социальной группе. ​Также среди причин отмечается нарушение Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Специализирующиеся на иммиграции юристы полагают, что число обратившихся за убежищем растет из-за принятого в 2013 году российского закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, отмечает издание. За его нарушение может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей для юрлиц. С 2014 по 2016 год за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних были оштрафованы 14 человек.

Юрист адвокатской фирмы The Law Offices of Grinberg & Segal в Нью-Йорке Венди Барлоу рассказала, что в минувшем году ее фирма предоставила "пару консультаций представителям ЛГБТ-сообщества из Чечни", но не представляла их интересов.

Другой адвокат из Нью-Йорка, Эндрю Джонсон, заявил, что его фирма в минувшем году взяла порядка 30 новых дел, связанных с российскими заявителями. Половина из них касается "преследования по политическим мотивам", порядка трети связано с бизнесом. "В некоторых случаях соискатели, не связанные с политикой, говорят, что российские власти обвинили их в антиправительственном поведении, после того как они отказались давать взятки и подчиняться другому давлению со стороны официальных лиц", — отметил он.

Согласно данным радиостанции, ссылающейся на власти Евросоюза, в страны ЕС в минувшем году за убежищем обратились свыше 12,6 тысячи россиян.

По данным "Радио Свобода", которое ссылается на власти Евросоюза, в страны ЕС в 2017 году за убежищем обратились более 12,6 тыс. граждан России (учитываются соискатели, впервые подавшие соответствующее заявление). При этом США по этому показателю опередили все страны Евросоюза, за исключением Германии, куда подали заявления 4 тысячи 885 россиян. По словам главы берлинского Института миграционной политики Ольги Гулиной, 90% из них — этнические чеченцы.