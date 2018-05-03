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Умер полицейский, получивший ранение во время вооруженного нападения на филиал банка HSBC в центре Еревана. Об этом пишет RT, ссылаясь на Facebook-страницу пресс-секретаря полиции Армении Ашота Агароняна.
По его словам, медики пытались спасти старшего прапорщика полиции Ару Шахбулдзяна, но тщетно. У погибшего остались два ребенка.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 3 мая. На филиал банка HSBC было совершено вооруженное нападение. Как стало известно позднее, атаку совершил полковник полиции Даниел Даниелян.
Ранее сообщалось, что в результате перестрелки погиб один человек, двое были ранены, включая полицейского.
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