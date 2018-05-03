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Крымское погрануправление ФСБ заявило, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве добавили, что замечаний и претензий со стороны владельцев судов из-за проверок не поступало.
Ранее украинская Госпогранслужба заявила, что с 30 апреля российская сторона в Азовском море каждый день останавливает для досмотра плывущие на Украину суда.
В Крыму заявили, что Федеральная служба безопасности работает в Керченском проливе в штатном режиме.
Ведомство пытается предотвратить проникновение в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов. Кроме этого, ведется борьба с контрабандой оружия и боеприпасов. Также ФСБ обеспечивает безопасность мореплавания и строительства моста через пролив.
При этом пограничники отметили, что иностранные моряки понимают важность действия спецслужб. Также их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.
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