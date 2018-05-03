Фото: imenno.ru
Алтайские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Павловского района, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенные с особой жестокостью. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
Следствие установило, что инцидент произошел в середине декабря прошлого года. Обвиняемый находился в одном из "рыбацких домиков" на территории Ларичихинского лесничества в Павловском районе вместе с несколькими рыбаками. Мужчины распивали спиртные напитки, и в какой-то момент между обвиняемым и одним из рыбаков произошел конфликт. После этого житель Павловского района покинул территорию лесничества на снегоходе.
Обвиняемый дождался, когда находящиеся в доме рыбаки заснут, вернулся с емкостью, в которой находился бензин, запер входную дверь, забросил горючую емкость через окно и поджег. В итоге из-за разгоревшегося пожара погиб 52-летний мужчина, второй 62-летний рыбак смог выбраться через окно, получив термические ожоги I и II степени.
В ходе расследования дела обвиняемый своей вины не признал, заявив, что погибший мог сам вылить бензин в печку. Но следствие собрало достаточно доказательств вины мужчины. В данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
Комментарии