4 мая в Дании стартует очередной чемпионат мира по хоккею. Турнир продлится почти две недели. Сегодня портал Amic.ru расскажет об основных претендентах на медали первенства, отдельно — о шансах нашей сборной, и, конечно же, вашему вниманию будет представлен календарь соревнований.

Главные фавориты

Итак, ЧМ-2018 в этом году по своему составу будет однозначно сильнее, чем олимпийский хоккейный турнир, где Россия, или точнее OAR, напомним, взяла верх в драматичном финале над Германией. Из главных звезд предстоящего чемпионата у канадцев отметим лучшего бомбардира регулярного сезона в НХЛ Коннора Макдэвида из "Эдмонтона". Кроме того, обращает на себя внимание присутствие в составе кленовых листьев таких игроков, как Райан Ньюджент-Хопкинс, Джордан Эберле и Жан-Габриэль Пажо. У американцев согласился приехать на ЧМ один из лучших игроков НХЛ последних нескольких лет нападающий "Чикаго" Патрик Кейн. Ему на подмогу призваны Джонни Годро, Алекс Дебринкэт и Дилан Ларкин.

В составе сборной Финляндии выделяются Микаэль Гранлунд, Себастьян Ахо, Микко Рантанен и Мико Койвисто. У шведов лидерами сборной должны стать Мика Зибанежад, Маттиас Янмарк, Магнус Пяйярви-Свенссон и Оливер Экман-Ларссон. Сборная Чехии также может предъявить ряд козырей. В первую очередь это Томаш Плеканец, Радек Факса, Дмитрий Яшкин, Радко Гудас и Роман Червенка.

Ну а что же Россия? По разным причинам собрать боевой состав нашей сборной не удалось. Отказавшихся звезд хватает. Причины самые различные, в первую очередь травмы и неопределенность с будущими контрактами, а также разногласия с тренерским штабом. Кстати, он у сборной новый – за три недели до ЧМ на смену Олегу Знарку пришел Илья Воробьев. Под его руководством сборная проиграла пять матчей подряд на двух этапах Евротура в апреле, однако затем все-таки сумела победить чехов со счетом 4:2.

Итак, кто точно не сыграет за Россию на этом ЧМ: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Владислав Наместников, Сергей Бобровский, Вадим Шипачев, Иван Проворов, Вячеслав Войнов, Никита Задоров.

Кто же тогда будет защищать честь флага в Дании? Среди них как олимпийские триумфаторы Пхенчхана (Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Никита Гусев), так и неплохой десант из-за океана (Артем Анисимов, Павел Бучневич, Евгений Дадонов, Никита Сошников, Максим Мамин, Никита Зайцев). При определенных раскладах сборная может еще дополнительно усилиться энхаэловцами по ходу чемпионата.

Правила турнира

16 команд поделены на две равные группы. Вначале каждая из сборных проведет по 7 матчей. После чего по 4 лучших команды продолжат борьбу за победу в матчах на вылет – ¼ финала. При этом лучшая команда группы "А" сыграет с четвертой в группе "В", вторая – с третьей и так далее.

Группа "А":

Австрия, Белоруссия, Россия, Словакия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Группа "В":

Германия, Дания, Канада, Южная Корея, Латвия, Норвегия, США, Финляндия.

Расписание матчей сборной России

4 мая

Россия – Франция в 21:15 (здесь и далее время барнаульское)

6 мая

Россия – Австрия в 17:15

7 мая

Россия – Белоруссия в 21:15

10 мая

Россия – Чехия в 01:05

12 мая

Россия – Швейцария в 01:15

14 мая

Россия — Словакия в 21:15

Какие еще матчи будут сыграны в день открытия, 4 мая

Помимо анонсированной игры россиян с французами, которая, скорее всего, не станет для наших легкой прогулкой (французы из года в год на чемпионатах мира приучили всех к сюрпризам, к тому же сейчас уровень хоккея сильно подравнялся), безусловно, стоит посмотреть матч, который по достоинству оценят все ценители этого вида спорта.

Речь о североамериканском дерби США — Канада. Думается, что по содержанию и своему накалу этот матч обещает стать одним из лучших здесь в Дании, как минимум, в рамках группового этапа. Начинается он параллельно с российским в 21:15, и его в прямом эфире покажет канал "Матч ТВ".