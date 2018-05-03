Фото: galballyobryan.com.au
Приставы-исполнители за первые три месяца 2018 года взыскали с водителей 1,5 миллиарда рублей штрафов за пьяное вождение. Об этом пишет RT, ссылаясь на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов.
В ведомстве отметили, что всего было исполнено 3,8 миллиона постановлений органов ГИБДД на сумму 3 миллиарда рублей.
В сообщении уточняется, что свыше полутора миллиардов рублей было взыскано по судебным актам, которые вынесли "за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, передачу управления машиной лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за невыполнение водителем авто требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
Комментарии