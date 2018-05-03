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Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и Следственного комитета, а также двух прокуроров. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что со своих постов ушли глава управления МВД по Мурманской области, генерал-майор Игорь Баталов, глава СУ СКР по Пермскому краю, генерал-лейтенант Марина Заббарова, начальник ГУ МВД по Пермскому краю, генерал-лейтенант Виктор Кошелев.
Кроме этого, были уволены первый замначальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, генерал-майор Иван Лукин и глава СУ СКР по Рязанской области, генерал-майор Владимир Махлейдт.
Также указом Путина произведены 16 кадровых назначений: главой ГУ ФСИН по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Фёдоров, УМВД по Пензенской области возглавил полковник Сергей Щёткин, полковник Дмитрий Ильичев стал главой УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, в начале минувшего месяца глава государства также освободил от должностей ряд генералов из структур МВД, ФСИН, МЧС и СК.
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