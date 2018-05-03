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Батут в орловском парке поставили на снимки с ветеранами

, ИА "Амител"
Инцидент произошел из-за недосмотра сотрудников парка

Фото: СК РФ

Следователи в Орловской области начали проверку по факту использования в парке города Орел плакатов со снимками ветеранов Великой Отечественной войны для монтажа надувного батута. Об этом пишет Life, ссылаясь на региональное управление СКР и РИА Новости.

В сообщении сказано, что следователи дадут правовую оценку действиям предпринимателя.

Издание пишет, что, по словам представителя городской администрации, причиной инцидента стал недосмотр сотрудников парка, однако он уже исчерпан.

Позднее местные чиновники посетили парк и убедились, что предмета для обсуждений больше нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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