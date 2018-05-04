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Властям США нужно серьезно обдумать вопрос кибератаки против РФ. Такое заявление сделал глава комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн в своей новой книге "Неуемная волна", которая выйдет 22 мая, передает РИА Новости, ссылаясь на Defence News.
По словам Маккейна, такие действия со стороны Вашингтона станут ответом на "вмешательство" РФ в президентские выборы в США 2016 года.
Сенатор пишет, что Вашингтон должен использовать свои возможности в сфере кибертехнологий, чтобы заставить Москву пожалеть о посягательстве на основы американской демократии. Также он призвал Штаты перейти в наступление в информационной войне.
В книге Маккейн в негативном ключе оценивает политику главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в отношении РФ. Он считает, что президент проявляет наивность, считая Москву потенциальным союзником.
По его словам, глава РФ Владимир Путин "никогда не был, не является и никогда не будет нашим партнером".
Напомним, спецслужбы США обвинили РФ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.
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