Фото: novorosinform.org
Народный депутат Надежда Савченко, которую арестовали на Украине по подозрению в подготовке теракта, начала испытывать проблемы с зубами. Об этом пишет Life, ссылаясь на ее сестру Веру.
"У неё проблемы с кальцием, зубы крошатся", — рассказала она, добавив, что стоматолог советует Савченко принять антибиотики. Однако нардепу нельзя их, поскольку она голодает.
Вера напомнила, что голодовка ее сестры длится уже 42-й день.
Издание добавляет, что 3 мая Веру Савченко вызывали на допрос в СБУ. Она рассказала, что ее опросили в качестве свидетеля по делу, которое открыто еще с 2015 года, когда экс-летчица Надежда Савченко была под арестом в РФ.
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