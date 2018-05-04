Фото: youtube.com
В Бишкеке (Киргизия) пятилетний мальчик установил рекорд республики – он смог протащить внедорожник на 34 метра, пишет Life, ссылаясь на наставника ребенка Нурлана Алишерова.
Тренер назвал мальчика очень талантливым, добавив, что тренировал богатыря на протяжении шести месяцев.
"Сейчас идут переговоры о том, чтобы он отправился выступать в Америку. Я думаю, что его талант нужно не только развивать, но и показывать", — добавил Алишеров.
Наставник не раскрывает имени юного чемпиона. Он выступал под псевдонимом Нуркыргыз (Киргизский Луч) и в маске. Алишеров отметил, что на этом настояли родители мальчика.
Кроме этого, наставник отметил, что мальчик — самый младший его ученик, который начал тренировки уже в четыре года.
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