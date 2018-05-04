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Порядка пяти тысяч американских военнослужащих расквартированы в Сирии и Ираке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.
"Наша численность в Сирии и Ираке составляет около пяти тысяч", — заявила она, подчеркнув, что данная цифра является "приблизительной".
Уайт отказалась сообщить, каково число военных в каждой из данных стран.
Агентство пишет, что Соединенные Штаты проводят в Ираке и Сирии операции против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), при этом сирийские власти не давали на это разрешение.
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