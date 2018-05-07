Команда "Полимер 18+" из Барнаула выступит в финальной части чемпионата России по хоккею с шайбой среди любителей, именуемой Ночная хоккейная лига. Финал широкомасштабного спортивного мероприятия пройдет с 3 по 17 мая в Сочи. Здесь "Полимер 18+" сразится за победу в составе 158 команд из 75 регионов России. Более 3000 игроков, любителей хоккея, пройдя сложнейший отборочный этап, покажут все свое мастерство, красивую зрелищную игру и невероятную волю к победе.
Команда "Полимер 18+" выражает огромную благодарность за финансовую поддержку ООО "Алтайский шинный комбинат" в лице управляющего директора Игоря Канакова.
Стоит отметить, что Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд не имеет аналогов во всем мировом спорте. Это ежегодное событие, которое проходит весной на ледовых аренах Олимпийского сочинского парка. Сюда съезжаются лучшие любительские команды практически из всех регионов страны. Спортсмены и тысячи гостей принимают участие в грандиозном фестивале!
Финал, который пройдет в этом году, станет самым масштабным из всех предыдущих — по числу участников, по количеству ледовых арен, а, следовательно, по накалу борьбы за звание сильнейших любительских команд в нашей стране.
Ночная хоккейная лига – ведущая российская любительская спортивная организация, любительский чемпионат страны по хоккею. Основана в 2011 году по инициативе Президента России Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея. Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд проходит в два этапа – отборочный, который проводится в регионах с сентября по апрель по трем дивизионам: "Любитель 40+", "Любитель 18+ Лига Мечты", "Любитель 18+ Лига Надежд" и заключительный этап – финал, который проходит в Сочи на площадках Олимпийских хоккейных арен. Задача Ночной лиги – развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по хоккею на высоком уровне. Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Федерации хоккея России.
Барнаульская хоккейная команда "Полимер 18+" благодарит болельщиков за поддержку, а также выражает благодарность за финансовую поддержку генеральному директору завода АТИ Артему Шамкову. Отдельная благодарность в содействии по обеспечению спортсменов экипировкой генеральному директору компании "Сангер-Стайл" Максиму Реклингу.
http://fest2018.org/division/view/471#division_tab1
https://www.instagram.com/p/BiWS1Menjak/?r=wa1
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