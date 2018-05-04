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Новости

СМИ: российский космонавт может полететь к Луне на американском корабле

, ИА "Амител"
Россиянин может отправиться к земному спутнику на корабле Orion для участия в монтаже российской шлюзовой камеры

Фото: blogspot.com

Российский космонавт может отправиться к Луне на космическом корабле США Orion ориентировочно в 2024 году для участия в монтаже российской шлюзовой камеры на международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

Агентство отмечает, что в сентябре минувшего года Москва и Вашингтон подписали соглашения о планах по созданию окололунной станции Deep Space Gateway (позднее проект переименовали в Lunar Orbital Platform — Gateway). Согласно предварительным договоренностям, РФ может изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Предполагается, что станцию начнут строить в 2022 году, а российский отсек будет присоединен спустя два года.

В середине прошлого месяца в Хьюстоне прошло заседание международной группы по техническим стандартам, где обсуждалась спецификация для будущего форпоста человечества возле Луны. В рамках переговоров были сделаны наброски будущих пилотируемых миссий. Также обсуждалась возможность полета одного россиянина в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Космонавт из РФ должен будет обеспечить интеграцию модуля в состав станции.

Эти данные агентству подтвердил источник в ракетно-космической корпорации "Энергия" — будущего производителя модуля. Там отметили, что на данный момент планируется четыре пилотируемых миссии на станцию около Луны. Космонавт из РФ обязательно должен сопровождать модуль в ходе его транспортировки к Луне. Также ведутся переговоры о включении еще одного россиянина в другой экипаж. Данных о возможных сроках полета второго космонавта пока нет.

Агентство пишет, что первые полеты экипажей на окололунную станцию предлагают осуществлять на кораблях Orion, которые будут запускаться сверхтяжелыми ракетами SLS. Экипаж корабля для полетов к Луне может насчитывать до четырех человек. Позднее, после создания лунной версии российского корабля "Федерация", полеты российских экспедиций на Lunar Orbital Platform – Gateway будут проводиться на отечественной технике.

Сейчас участие РФ в проекте Lunar Orbital Platform – Gateway не до конца определено. Ранее источник в ракетно-космической отрасли отмечал, что все еще нет утвержденной на уровне "Роскосмоса" или правительства программы своего участия в данном проекте. Также Штаты вынуждают РФ делать модуль для лунной станции по американским стандартам и использовать американские скафандры вместо российских.

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. Согласно современной концепции, в 2022 году к Луне будет направлен американский двигательно-энергетический модуль, а через год к нему присоединится американский жилой модуль. Следующим должен появиться российский шлюзовой модуль. В качестве средств его запуска к Луне рассматриваются российская ракета тяжелого класса "Ангара-А5" и американская сверхтяжелая ракета SLS. Во втором случае модуль отправится в связке с американским Orion.

Российский шлюз необходим для выходов экипажей на поверхность станции, чтобы проводить научные эксперименты и монтировать оборудование. Он состоит из двух "комнат": сферической с люком для выходов в открытый космос и узлами стыковки, а также цилиндрической — для размещения научного оборудования. Сверху модуля планируется установить канадскую руку-манипулятор для помощи космонавтам в перемещении грузов из шлюзового люка на поверхность станции. Предполагается, что Lunar Orbital Platform — Gateway будет посещаемой международными экипажами, а не постоянно обитаемой. Это связано с требованиями безопасности за пределами магнитных поясов Земли.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.05.2018 09:43
- гость -

Вот так и нужно сотрудничать с передовыми странами, а не ядерным пеплом угрожать по центральным каналам.

0  0
4.05.2018 09:59
Иsтина

4.05.2018 09:43
- гость -
Это укор номинанту на нобелевскую премию мира???
И если выбирать цивилизованные страны, я б посоветовал пендосам еще и к КНР присмотреться..

А вообще то в таком случае, нужны ли нам потомки разбойников, истребивших индейцев???

0  0
4.05.2018 10:04
- гость -

4.05.2018 09:59
Иsтина
Конечно такие потомки вам не нужны, вам нужнее те которые истребляли свой народ в количестве превосходящем уничтоженных индейцев.

0  0
4.05.2018 10:08
Иsтина

4.05.2018 10:04
- гость -

пропендосовец чтоли???

0  0
4.05.2018 10:08
Грантштейн

4.05.2018 10:04
- гость -
"... какой ни есть, а он родня..." В.С. Высоцкий (с)
Понимаете о чём я?

0  0
4.05.2018 10:18
Истинному ...


4.05.2018 09:59
Иsтина


А вообще то в таком случае, нужны ли нам потомки разбойников, истребивших индейцев???
__________________
Конешно, не нужны. Будем сидеть на Земле и гордо мстить в кустах.

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