Голый мужчина на дороге напугал барнаульских автомобилистов

Фото: vk.com/barneos22
Обнаженный мужчина был замечен поздним вечером 3 мая на улицах Барнаула.
О неадекватном поведении мужчины сообщили очевидцы в социальных сетях.
"Что-то странное происходит на Павлике — Строителей… Те, кто в дороге, будьте вдвойне аккуратнее и внимательнее за рулём!" - говорится в заметке в паблике Barnaul 22.
Своим неадекватным поведением раздевшийся парень обеспокоил многих автомобилистов. В итоге на место прибыли медики.
Не исключено, что мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Комментарии
чем напугал то?
Гость 09:22 опередил)
Было чем напугать то?)
Что-то странное происходит на Павлике — Строителей
смотрите внимательно а то мало ли че
да на спор поди.. а то так не босиком не комильфо
вконтактыши в своем репертуаре. ... ...(с) Лавров.
писек не видели что ли?
ну письки же разные бывают
а есть фото с другого ракурса?
"Солёный", чего тут гадать. Как ещё ему связку женских трусов на шею не напялили.