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Один из двигателей российского истребителя Су-30СМ, который разбился в Сирии, перед падением резко потерял тягу. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник в органах военного управления.
По данным издания, проблемы у самолета начались почти сразу после взлета, когда истребитель поднялся примерно на 200 метров и вместо дальнейшего набора высоты вдруг стал клевать носовой частью. Источник отмечает, что в этот момент по неизвестной причине резко упала тяга в одном из двигателей.
Напомним, ранее российское оборонное ведомство сообщало, что Су-30СМ мог упасть из-за попадания птицы в двигатель. В Минобороны подчеркнули, что истребитель никто не обстреливал.
Инцидент произошел в четверг, 3 мая, в 9:45 по московскому времени после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота истребителя погибли.
Агентство отмечает, что это четвертое крушение летательного аппарата ВКС РФ в Сирии за текущий год.
Комментарии
Со СМИ все понятно,а что скажет начальник гараж......., тьфу министерство обороны, или еще не придумали, что соврать. Интересно бы услышать почему половина потерь не боевые.